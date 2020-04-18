شاهد: حفلات من الشرفات لعازفين بأوركسترا قطر خلال حجر كورونا

من أجل رفع المعنويات في زمن كورونا ينظم عازفون في أوركسترا قطر الفلهارمونية حفلات من على شرفات منازلهم لتصدح بذلك انغام أوبرا "كارمن" لبيزيه وصولا حتى إلى جزيرة اصطناعية قبالة الدوحة.

واعتاد هؤلاء العازفون تقديم العروض في قاعات تعج بالحضور إلا أنهم باتوا منذ ثلاثة أسابيع يمتعون كل يوم جمعة آذان جمهور متعدد قيد الحجر المنزلي يهبون إلى النوافذ للتصفيق لهم.

وإلى جانب موسيقى الأوبرا يؤدي الموسيقيون أغان معروفة أكثر شعبية مثل "كان يو فيل ذي لوف تونايت" للمغني البريطاني إلتون جون.

وتقول نيكول بريسلر عازفة الفلوت الرئيسية في أوركسترا قطر الفلهارمونية لوكالة فرانس برس "كل واحد منا يعزف قليلاً وبشكل عفوي".

ويدوزن العازفون الأربعة وهم أيضاً عازفة قيثارة وعازف كمان وعازف بوق يقيمون بجوار بعضهم البعض، آلاتهم على مدى ثلاثين دقيقة تقريباً.

وتصل الأنغام إلى مسامع سكان جزيرة "اللؤلؤة" الاصطناعية التي تضم مساكن فخمة، فيصفقون للعازفين أيضاً. وأحيانا يرقص المستمعون على شرفاتهم.

وتؤكد بريسلر "يسعدنا أن نعزف. نحن أصدقاء وزملاء تفصل بيننا مسافة لكننا متحدون. وأنا مشتاقة جدا للأوركسترا".

واضطرت أوركسترا قطر الفلهارمونية التي تأسست العام 2007 إلى إلغاء حفلاتها، في إطار تدابير مكافحة وباء كوفيد-19 التي شملت إغلاق المطاعم ودور السينما والمساجد بأمر من السلطات القطرية.

إلا أن الموسيقى تساهم في رفع المعنويات.

ويقول مدير الأوركسترا كورت مايستر إن عزف الموسيقيين الأربعة "كان جيداً ولم يكن ثمة صدى كبيراً، فيما يزداد عدد المتابعين".

وسجلت في قطر 4663 إصابة بكوفيد-19 وسبع وفيات بحسب الأرقام الرسمية.