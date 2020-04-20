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الصين

شاهد: المدارس الثانوية في "بؤرة الوباء" تستعد لفتح أبوابها

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بقلم:  يورونيوز
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Virus Outbreak Wuhan New Normal
Virus Outbreak Wuhan New Normal   -   حقوق النشر  Ng Han Guan/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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تفتح مدارس مقاطعة هوباي في وسط الصين، بؤرة تفشي وباء كوفيد-19، أبوابها اعتباراً من 6 أيار/مايو لطلاب المرحلة النهائية الثانوية، كما أعلنت السلطات الاثنين.

وأغلقت المدارس والجامعات في الصين أواخر كانون الثاني/يناير للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطات هوباي على موقعها الإلكتروني أن امتحانات البكالوريا (المعروفة بغاكاو في الصين، أو مسابقات الدخول إلى الجامعة) تبدأ في 7 تموز/يوليو كما في سائر أنحاء البلاد، أي بعد شهر من موعدها التقليدي.

وهوباي التي يبلغ عدد سكانها 59 مليون نسمة، أي ما يساوي عدد سكان إيطاليا، هي أكثر المقاطعات تضرراً من الوباء في الصين. وسجلت فيها نسبة 97% من إجمالي 4632 وفاة، و82% من إجمالي 82747 إصابة أعلنت رسمياً في البلاد.

وأغلقت مقاطعة هوباي بكاملها تقريباً منذ أواخر كانون الثاني/يناير. وأنهت عاصمتها ووهان الحجر الصحي في 9 نيسان/ابريل.

وسبق أن فتحت معظم المقاطعات الصينية الأخرى المنشآت التعليمية، لا سيما لطلاب الصف النهائي في الثانوية، باستثناء العاصمة بكين.