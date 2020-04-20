شاهد: كنغر يتجول في شوارع أديلايد المقفرة في ظل الحجر الصحي

فيما يخضع 4.5 مليار نسمة في انحاء العالم إلى الحجر الصحي، سعيا للحد من انتشار وباء كوفيد-19، يتم من حين لآخر رصد حيوانات برية تتجول وسط مدن، أقفرت شوارعها في العالم.

ففي أستراليا شوهد كنغر يتجول في شوارع أديلايد جنوب أستراليا، حيث فرضت السلطات الاسترالية إجراءات صارمة من أجل احترام التباعد الاجتماعي، كما أغلقت السلطات حدود استراليا منذ الشهر الماضي، ما ساهم في إبطاء انتشار الوباء في البلاد.

ورغم ذلك فقد حذر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، من أن الحجر الصحي ربما يتم تمديده سنة أخرى، وذلك في تناقض كامل، مع فترات التمديد القصيرة التي أعلنها قادة أوروبيون، خلال الاسابيع الماضية.