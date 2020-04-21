غداة انهيار تاريخي لأسعار النفط .. الأسواق الأوروبية والسعودية والخليجية تتراجع مع بدء التعاملات

افتتحت الأسواق الأوروبية والسعودية والخليجية الثلاثاء على انخفاض، غداة انهيار أسعار النفط إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في تاريخها، نتيجة انهيار الطلب وفائض الإنتاج الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19.

وتراجع مؤشر "أف تي أس إي 100" في لندن بنسبة 1,4$ إلى 5728,99 نقطة، ومؤشر فرانكفورت "داكس" بنسبة 1,7% إلى 10487,41 نقطة، أما مؤشر "كاك 40" في باريس فخسر 1,4% إلى 4463,56 نقطة.

أما سوق المال في السعودية والأسواق الخليجية، فقد بدأت سوق "تداول" السعودية تعاملاتها على انخفاض بنسبة 2,1 بالمئة، فيما تراجعت الأسواق كذلك في الإمارات والكويت البلدين المنتجين للنفط، وانخفضت قيمة سهم شركة أرامكو، أكبر شركة نفطية في العالم، بأكثر من 2 بالمئة.

وانهارت أسعار الذهب الأسود الإثنين قبل أن تتنفس الصعداء الثلاثاء، لدرجة أنّ سعر بعض براميل الخام الأميركي انخفض إلى ما دون الصفر لأول مرّة في التاريخ، ما يعني أنّ المتعاملين دفعوا من جيوبهم للتخلّص من هذه السلعة.

ونظراً إلى أن مهلة عقود أيار/مايو تنقضي الثلاثاء، تعيّن على المتعاملين العثور على مشترين في أقرب وقت ممكن، في ظل امتلاء منشآت التخزين في الولايات المتحدة بشكل هائل. وأتى هذا التدهور غير المسبوق نتيجة لتداعيات فيروس كورونا المستجد الذي تسبّب بتراجع كبير في الاقتصاد العالمي عبر إجبار مليارات الأشخاص على ملازمة منازلهم لوقف التفشي، وجرّاء حرب أسعار بين روسيا والسعودية انتهت باتفاق على خفض الإنتاج الأسبوع الماضي.

وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم كلاً من البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات، على النفط بشدة كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

وكان صندوق النقد الدولي توقّع الأسبوع الماضي أن ينكمش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3,3 في المئة هذا العام على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ أربعة عقود.

وقال صندوق النقد الدولي إن جميع الدول العربية باستثناء مصر ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء (الانكماش الاقتصادي) هذا العام. وتتجه السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى انكماش بنسبة 2,3 في المئة.