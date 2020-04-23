بريطانيا تطلق دراسة تشمل 300 ألف شخص بشأن انتشار كورونا وإنتاج الأجسام المضادة

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس إطلاق دراسة واسعة حول انتشار فيروس كورونا المستجد في صفوف السكان وانتاجهم لأجسام مضادة، قد تشمل 300 ألف شخص في غضون 12 شهرا.

في المرحلة الأولى، ستجرى فحوص منتظمة على عينة تمثيلية للشعب تضم 25 ألف شخص لمعرفة إن كانوا أصيبوا بكوفيد-19، وتقوم على أخذ عينات من الأنف والحلق.

وستؤخذ عينات من الدم بشكل منتظم من بالغين لنحو ألف أسرة للمساعدة في تقويم عدد الأشخاص الذين يحوي دمهم أجساما مضادة.

وقد تتوافر النتائج الأولية في مطلع أيار/مايو، على ما قالت وزارة الصحة وستساعد الحكومة في التحرك على صعيد تخفيف إجراءات الإغلاق التام المفروضة منذ شهر في البلاد في محاولة للجم انتشار الفيروس.

وبريطانيا هي من أكثر الدول تضررا من الوباء العالمي مع 18100 وفاة مسجلة في المستشفيات وحدها.

وتقتصر الفحوص الآن بشكل واسع على الطواقم الطبية التي تكافح المرض في بريطانيا مع أن الوزراء وعدوا بزيادتها في الأسابيع المقبلة.

وقال مات هانكوك، وزير الصحة إن الدراسة الواسعة "ستساعد في تعقب مدى الانتشار والإصابات في بريطانيا راهنا مع ردها على أسئلة أساسية حول المناعة. وستساعدنا على فهم أفضل لانتشار الفيروس حتى الآن وتوقع مساره في المستقبل وعلى اتخاذ القرارات بما في ذلك التوصل إلى فحوص وعلاجات متطورة".