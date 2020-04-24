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الإمارات العربية المتحدة

شاهد: شرطة دبي تستخدم "الخوذات الذكية" لمكافة فيروس كورونا

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بقلم:  يورونيوز
شاهد: شرطة دبي تستخدم "الخوذات الذكية" لمكافة فيروس كورونا
حقوق النشر  أ ف ب
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استوردت شرطة دبي خوذات خاصة يمكنها قياس درجات حرارة الأشخاص عن بعد والتعرف على الوجوده وقراءة أرقام لوحات السيارات وذلك ضمن إجراءات الإمارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال حساب ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على إنستغرام إن "الخوذة الذكية" هي "الأولى من نوعها على مستوى منطقة" الشرق الأوسط.

ويمكن للخوذة مسح درجات حرارة المارة تلقائياً وعن بعد يصل إلى 5 أمتار كما يمكنها قياس حرارة 200 شخص في الدقيقة وتحديد الأشخاص الذين تتجاوز درجة حرارة أجسامهم 37.3 درجة مئوية.

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أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، بادارة امن المواصلات بشرطة دبي، على استخدامها الخوذة الذكية ضمن التقنيات الحديثة في تامين قطاع النقل والمواصلات والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وصرح العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بشرطة دبي، ان الخوذ الذكية تقوم بمسح درجة حرارة مستخدمي المواصلات العامة وقياس درجة حرارة الجمهور بكفاءة عالية، بالإضافة إلي وجود تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل تقنية التعرف على الوجوه وتقنية قراءة ارقام السيارات. وتأتي هذه الخطوة تحقيقًا لاستراتيجية الادارة لتامين قطاع امن النقل والمواصلات وفق افضل المعايير والممارسات العالمية لمواجهة انتشار فايروس كورونا.

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وتقول الشرطة إنها تقوم بتوقيف من تكشف الخوذات عليه أعراض الحمى ويتم نقله بواسطة مسعفين إلى أقرب منشأة طبية من موقع الدورية الشرطية.

وقالت شركة "كي سي ويرابل" الصينية المنتجة للخوذات إنها باعت اكثر من 1000 خوذة ذكية كما تلقت طلبات جديدة لتصديرها إلى دول بالشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.