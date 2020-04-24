شاهد: شرطة دبي تستخدم "الخوذات الذكية" لمكافة فيروس كورونا

استوردت شرطة دبي خوذات خاصة يمكنها قياس درجات حرارة الأشخاص عن بعد والتعرف على الوجوده وقراءة أرقام لوحات السيارات وذلك ضمن إجراءات الإمارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال حساب ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على إنستغرام إن "الخوذة الذكية" هي "الأولى من نوعها على مستوى منطقة" الشرق الأوسط.

ويمكن للخوذة مسح درجات حرارة المارة تلقائياً وعن بعد يصل إلى 5 أمتار كما يمكنها قياس حرارة 200 شخص في الدقيقة وتحديد الأشخاص الذين تتجاوز درجة حرارة أجسامهم 37.3 درجة مئوية.

وتقول الشرطة إنها تقوم بتوقيف من تكشف الخوذات عليه أعراض الحمى ويتم نقله بواسطة مسعفين إلى أقرب منشأة طبية من موقع الدورية الشرطية.

وقالت شركة "كي سي ويرابل" الصينية المنتجة للخوذات إنها باعت اكثر من 1000 خوذة ذكية كما تلقت طلبات جديدة لتصديرها إلى دول بالشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.