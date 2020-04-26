آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة الوحدة

تظاهر آلاف الإسرائيليين السبت احتجاجا على الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس البرلمان بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.

وسار المتظاهرون في مدينة تل أبيب الساحلية تنديدا بالاتفاق باعتباره مناورة من نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو ألفي شخص شاركوا في التظاهرة، وقد راعوا خلالها قواعد التباعد الاجتماعي إضافة إلى وضعهم كمامات للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وهتف المتظاهرون الذين ارتدى أغلبهم ملابس سوداء ضد "الفساد" ودعما لـ"حماية الديمقراطية" التي زعموا أن نتنياهو يهددها.

كما رفعوا لافتات كتب عليها "الشعب ضد الحكومة"، ملوحين بالأعلام الاسرائيلية.

وكان نتنياهو وغانتس قد وقعا يوم الإثنين اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطوارئ بعد تصريف حكومة نتنياهو الأعمال على مدى 16 شهرا تخللتها ثلاث انتخابات تشريعية.

وسيتولّى نتنياهو المتّهم بقضايا فساد والذي أرجئت محاكمته بسبب أزمة كوفيد-19، رئاسة الوزراء خلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من عهد الحكومة، لتنتقل بعدها رئاسة الحكومة إلى غانتس خلال الأشهر الـ18 المتبقية.

ويلحظ الاتفاق تشكيل حكومة من 32 وزيراً للاشهر الستة الأولى من عهدها لمواجهة أزمة كوفيد-19، ليتم يعد ذلك توسيعها إلى 36 وزيرا لتصبح أكبر حكومة في تاريخ البلاد.