لبنان: متظاهرون يقطعون الطرق احتجاجاً على تدهور الوضع الاقتصادي

قطع متظاهرون مساء الأحد عددا من الطرق في لبنان تنديدا بالوضع الاقتصادي المتدهور، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار تعبئة تأتي رغم حظر التجول وإجراءات الحجر المعتمدة لمكافحة وباء كوفيد-19.

وأشارت الوكالة الى أن عناصر الأمن تدخلوا على وجه السرعة، لإعادة حركة السير الى طبيعتها على الطرق السريعة، بعدما اضرم متظاهرون النار في إطارات لقطع السير.

وفي منقطة الزلقا بشمال شرق العاصمة بيروت تلقى ستة جرحى عناية طبية فورية، حسب ما أكد لوكالة فرانس برس مسؤول في الصليب الأحمر دون أن يوفر مزيدا من التفاصيل. وشاهد مصور في فرانس برس متظاهرين يحرقون إطارات على طريق سريع، في منطقة الضبيه شمال العاصمة قبل تدخل الجيش وقوى الامن.

وعلى الطريق السريع في الدامور جنوب بيروت، أضرم شبان النار في إطارات "تنديدا بالاوضاع الاقتصادية"، على ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، كما خرج محتجون في طرابلس شمالا، حسب المصدر نفسه.

وطوال الأشهر الماضية، ازدادت حدة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، في ظل أزمة سيولة حادة وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وأعلن لبنان للمرة الأولى الشهر الماضي وقف سداد ديونه الخارجية، مع تراجع احتياطات المصرف المركزي بالدولار.