شاهد: لبنان يعيد فتح اقتصاده جزئياً بعد إغلاق دام أربعة أيام

أعاد لبنان جزئياً فتح اقتصاده يوم الاثنين بعد إغلاق استمر أربعة أيام بسبب قفزة بأعداد إصابات فيروس كورونا.

وكانت الحكومة قد طلبت من المواطنين التزام منازلهم لفترة بدأت منذ مساء الأربعاء وانتهت عند فجر الاثنين.

الإغلاق العام الأحدث يأتي بعد بدء تخفيف الحكومة للقيود والإجراءات المفروضة في البلاد، بسبب تفشي الفيروس، منذ الشهر الماضي.

المطاعم والمقاهي أصبح بإمكانها العودة إلى العمل الآن بشرط الالتزام بـ50% من طاقتها فقط مع التأكد من التزام موظفيها وزبائنها بقواعد التباعد الاجتماعي، ومع ذلك يبقى حظر التجول الليلي سارياً.

هذه الخطوات الحكومية لاقت انتقادات في وقت تمر فيه البلاد أصلاً بأوقات صعبة، يقول الممثل اللبناني طلال جردي: "لماذا تعيد (الحكومة) فتح البلاد؟ ما الذي نتوقعه؟ الآن بعد إعادة الفتح، سيرى الناس المشاكل الحقيقية، والوضع الذي نعيش فيه، والتضخم غير الطبيعي، والافتقار إلى المال. سواء أغلقت الحكومة البلد أو فتحته، الوضع هو نفسه، هناك أشياء مهمة يجب على الحكومة القيام بها بدلاً من إعادة فتح أو إغلاق البلد".

ويواجه البلد أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، ترزح بثقلها على كاهل مواطنين يرون مدخراتهم تتبخر أمام أعينهم، مع فقدان العملة المحلية نحو 60% من قيمتها في الأسابيع الأخيرة .