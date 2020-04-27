أوروبا تمنح نحو 300 ألف طالب لجوء حق الحماية في 2019 والسوريون على رأس القائمة

في تقرير له صدر اليوم الإثنين ، ذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي، أن دول الاتحاد الأوروبي منحت الحماية لحوالى 296 ألف طالب لجوء خلال 2019. وكان السوريون على رأس القائمة بنسبة 27 في المائة. التقرير الآنف الذكر أوضح أن عدد طالبي اللجوء الذين مُنحت لهم الحماية خلال 2019، تراجع بنسبة 6 بالمئة، ليبلغ 295 ألفاً و800 مستفيد ، بعد أن وصل خلال 2018، 316 ألفاً و200 مستفيد.

السوريون على رأس المستفيدين بنسبة 27 في المائة

من بين جميع الذين حصلوا على الحماية في عام 2019 في الاتحاد الأوروبي تم منح 141،100 وضع اللاجئ (48٪ بناء على قرارات إيجابية بالنظر إلى قوة ملقاتهم ) من جميع القرارات الإيجابية) ،وتم منح 82100 شخص حماية فرعية (28٪) و 72،700 تصريح للبقاء لأسباب إنسانية (25٪).

السوريون هم المستفيدون الرئيسيون من الحماية في الاتحاد الأوروبي في 2019 (78600 مستفيد، أي بنسبة 27٪) من إجمالي عدد الأشخاص الذين حصلوا على هذا الوضع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

الأفغان في الدرجة الثانية

يليهم الأفغان (40.000 مستفيد أي بنسبة 14٪) والفنزويليون (37،500 مستفيد أي بنسبة 13٪). تضاعف عدد الفنزويليين بنحو 40 مرة في عام 2019 مقارنة بعام 2018 ، عندما حصل ما يقرب من 1000 فنزويلي على وضع الحماية في الاتحاد الأوروبي.

ألمانيا تتصدر قائمة الدول التي منحت الحماية لطالبي اللجوء

من بين السوريين الذين حصلوا على الحماية في الاتحاد الأوروبي ، تم تسجيل 71٪ منهم في ألمانيا الي بعدد (56،100 مستفيد) و من بين الأفغان ، فإن نسبة 41٪ منهم سجلوا في ألمانيا (16200 مستفيد ). كما تم تسجيل جميع الفنزويليين تقريبًا الذين حصلوا على وضع الحماية في إسبانيا وهم بعدد (35300 مستفيد) أي بنسبة 94٪ من إجمالي المستفيدين من حق اللجوء والحنية داخل دول الاتحاد الأوروبي

39 في المائة من القرارات الإيجابية الممنوحة في ألمانيا

في عام 2019 ، تم تسجيل أكبر عدد من الأشخاص الذين حصلوا على الحماية في ألمانيا (116،200 مستفيد أي بنسبة 39٪ من جميع القرارات الإيجابية). تليها فرنسا (42100 مستفيد أي بنسبة 14٪) ، إسبانيا (38500 مستفيد أي بنسبة 13٪) و إيطاليا (31000 مستفيد أي بنسبة 10٪). وتمثل هذه الدول الأعضاء الأربع مجتمعة أكثر من ثلاثة أرباع من معدل منح القرارات الإيجابية في الاتحاد الأوروبي.

منحت نسبة 38٪ من قرارات المرحلة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي حالة الحماية في عام 2019 حيث تم اتخاذ ما يقرب من 540.800 قرار في المحاكم الابتدائية بشأن طلبات اللجوء في الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي في حين تم اتخاذ 293.200 قرار نهائي بعد أحكام الاستئناف. على سبيل المثال ، تم منح 206،000 شخص وضع الحماية أو اللجوء بينما حصل 89،800 شخص تم على حق الحماية بعد أحكام الاستئناف بالمحاكم. تم اتخاذ قرارات إيجابية في المحاكم الابتدائية في عام 2019 للمستفيدين من الجنسيات التالية: 4٪ لمواطني جورجيا 96٪ للفنزويليين

و85٪ للسوريين و 81٪ للإريتريين.