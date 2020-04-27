ارتفاع الطلب على الأخفاف والحصائر الرياضية من "أديداس" في زمن كورونا

أعلنت "أديداس" الاثنين عن انخفاض مبيعاتها في أنحاء العالم في الربع الأول من العام (كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس) لكن الطلب المزايد على الأخفاف المخططة في زمن كورونا كان تعويضا جزئيا للشركة الألمانية.

وهذه الأحذية المعروفة باسم "أديليت"، تنتعل عادة حول بركة السباحة أو في غرف خلع الملابس في الأندية الرياضية أو مع الثياب اليومية.

وقال كاسبر رورستد الرئيس التنفيذي للشركة إنه مع دخول العالم في مرحلة إغلاق تام، ارتفع الطلب على الأخفاف بنسب تفوق 100 % في نيسان/أبريل مقارنة بالمتوسط في الأشهر الأخيرة. وقد يعزى هذا الارتفاع إلى أن "الناس يجدون أن هذا منتج مريح جدا لانتعاله في المنزل".

كما حققت أديداس "مبيعات قياسية" من الحصائر الرياضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى إذ يتطلع ممارسو الرياضة إلى المحافظة على رشاقتهم في ظل الإغلاق.

وأعلنت الشركة الألمانية لتصنيع اللوازم الرياضية الاثنين تراجع أرباحها في الفصل الأول من العام بنسبة 95 % وعزت أسباب انهيار المبيعات إلى جائحة كوفيد 19.

وتراجعت الأرباح الصافية لتبلغ 31 مليون يورو (33,6 مليون دولار) مقارنة ب623 مليون يورو في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2019.

ومع تفشي الوباء عالميا أُجبرت المجموعة على إغلاق متاجر لها بدءا بالصين سوقها الحيوية. وحتى مع بدء عودة انتعاش المبيعات هناك إلا أن إغلاق متاجر في أنحاء العالم، والتي تمثل أكثر من 70 % من شبكة "أديداس" العالمية ما يعني أن المجموعة "لا تزال غير قادرة على تقديم توقعات لعام 2020 بكامله". جبل/الح/جك ADIDAS