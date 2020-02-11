عاجل
This content is not available in your region

مكتب بروكسل

اليونان تعلن عن إقامة مخيمات جديدة لطالبي اللجوء في جزر بحر إيجه

محادثة
بقلم:  Hassan Refaei  & Apostolos Staikos
اليونان تعلن عن إقامة مخيمات جديدة لطالبي اللجوء في جزر بحر إيجه
حقوق النشر
غوغل مابس-Said Guerni, Rachid
حجم النص Aa Aa

أعلنت الحكومة اليونانية عن إقامة مخيمات جديدة لطالبي اللجوء في جزر بحر إيجه، بهدف الحد من حالة الاكتظاظ التي تشهدها مراكز الإيواء حيث يعيش اللاجئون في ظروف مزرية كثيراً ما ندد بها مجلس أوروبا ومنظمات حقوقية.

المخيمات الجديدة من شأنها، كما يوضح المسؤولون اليونانيون، التسريع من عمليات التدقيق في الهويات وإعادة التوطين والترحيل، وسيعتمد فيها نظام يتيح لطالبي اللجوء إمكانية الخروج نهاراً من المخيم الذي يتم إغلاقه ليلاً.

ووفقاً للمصادر اليونانية، فسيتم تصميم المخيمات الجديدة لاستيعاب 20 ألف طالب لجوء، بحيث أن لا تتجاوز إقامة اللاجئ داخل هذه المخيمات مدّة ثلاثة أشهـر، علماً أنه يوجد في اليونان حالياً أكثر من 40 ألف طالب لجوء، وفقاً للتقديرات الرسمية.

وقال ممثل المفوضية العليا للاجئين في اليونان، فيليب لوكليرك: "إن إعلان الحكومة (اليونانية) عن إنشاء مخيمات جديدة ووضع إجراءات جديدة لهو موضع ترحيب (من قبلنا)"، مضيفاً "كلنا نريد أن نتخلص من الوضع الكارثي الذي يعيشه أولئك الأشخاص (اللاجئون) نتيجة الاكتظاظ".

وكانت الحكومة اليونانية سعت خلال الأشهر الماضية للحصول على مساحات من الأراضي في جزر: ليسفوس، خيوس، ساموس، ليروس وكوس، من أجل إقامة المخيمات التي من المتوقع أن تكون جاهزة للاستخدام بحلول منتصف العام الجاري.

لم تعد يورونيوز متاحة على Internet Explorer. لا يتمكن تحديث هذا المتصفح بواسطة Microsoft وأيضا لا يدعم آخر التطورات التقنية. نحن نشجعك على استخدام متصفح آخر ، مثل Edge أو Safari أو Google Chrome أو Mozilla Firefox