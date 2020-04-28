فرنسا .. ولادة قرد مهدد بالانقراض في رابع حالة بأوروبا والخامسة عالمياً

ولد في 18 آذار/مارس قرد لانغور في حديقة لا سيتاديل للحيوانات في بوزانسون في شرق فرنسا، وهو نوع مهدد بالانقراض وينتشر في الصين وفيتنام خصوصاً.

وبدأ صغير القرد صاحب الرأس الأصهب، برفقة والده يوهان ووالدته بينغ، يخرج إلى الحظيرة فيما حديقة الحيوانات في بوزانسون لا تزال خالية من الزوار وهادئة بسبب اجراءات العزل المتبعة في فرنسا منذ منتصف آذار/مارس.

وقالت الحديقة في بيان "إنها ولادة استثنائية لهذه الرئيسات التي لم يبق منها إلا ألفي حيوان في الطبيعة و133 في حدائق حيوانات".

وقرد "لانغور دو فرنسوا" تيمنا بقنصل فرنسي في جنوب الصين في القرن التاسع عشر، هو نوع "مهدد بسبب القضاء على مواطنه الطبيعية" جراء توسع الزراعة والنشاط المنجمي و"بسبب الصيد أيضاً لاستخدامه في صنع أدوية صينية تقليدية".

وتعتبر هذه الولادة الرابعة لهذا النوع في أوروبا والخامسة في العالم.

وأوضح المشرفون على رعاية صغير القرد أن الوبر الأصهب سيختفي بعد أسابيع قليلة ليستحيل أسود مثل وبر الوالدين.

وفي البرية يعيش هذا النوع من القردة على تلال في جنوب غرب الصين وصولاً إلى شمال شرق فيتنام. وهي تعيش ضمن مجموعات من أكثر من عشرة حيوانات بمعدل وسطي، تديرها الإناث التي تربي الصغار بشكل مشترك.

وتستوطن هذه القردة مغاور حفرتها الأمطار في أجراف كلسية وتقتات خصوصاً على أوراق الأشجار وبراعمها وقشورها وجذورها.