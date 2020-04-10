البريطانيون يتبنّون الحيوانات الأليفة سعيا للحصول على التسلية

إرتفع الطلب بشكل هائل على ملاجئ الحيوانات الأليفة في بريطانيا إذ يسعى المواطنون المعزولون في المنزل للحصول على بعض التسلية من خلال تبنى الكلاب والقطط.

وقد شهد الملجأ الشهير في باترسي في جنوب لندن مغادرة 86 كلبا و69 هرا في الأسبوع الذي سبق إعلان الحكومة عن فرض إجراءات الإغلاق في البلاد، وهو أكثر من ضعف العدد في الفترة نفسها من العام الماضي ما أدى إلى إطلاق تحذيرات بشأن عمليات التبني المتهورة والمندفعة.

وقال ستيف كرادوك مدير المركز في باترسي "نحن بلد يضم عددا كبيرا من محبي الحيوانات، وأعتقد أن الناس يدركون أن الوضع الذي نعيشه استثنائي". وأوضح أنه فيما أغلقت مراكز باترسي الثلاثة منذ بدء عمليات الإغلاق، "يواصل الناس التقدم بطلبات التبني عبر الإنترنت"، مضيفا "لم نشهد ارتفاعا في نسبة التخلي عن الحيوانات وهو أمر مشجع".

كما لاحظت جمعية الكلاب البريطانية المعروفة عالميا "ذي كينل كلوب"، "زيادة" في اهتمام الناس بتبني هذه الحيوانات الأليفة، فقد ارتفعت عمليات البحث عن الجراء على موقعها الإلكتروني بنسبة 53 % بين شهري شباط /فبراير وآذار/مارس وبلغت ذروتها في الأسبوع الذي سبق إجراءات العزل.

وصرح المسؤول في هذه الجمعية بيل لامبرت لوكالة فرانس برس "هناك زيادة هائلة" في إقبال الناس على عمليات التبني مضيفا "يمضي الناس حاليا مزيدا من الوقت في المنزل، الأمر الذي يجعلهم يفكرون بأنه أصبح باستطاعتهم تبني كلب وتربيته"، لكن الجمعية حذرت من قرارات "متهورة" لتبني حيوانات أليفة.

وقال لامبرت "يتخذ الناس قرارات مرتبطة بما يحدث الآن، لكنهم قد يعودون إلى العمل وقد تتغير أوضاعهم"، موضحا "هناك خطر كبير من تبني حيوان أليف في الوقت الراهن إذ يملك الأشخاص حاليا الكثير من الوقت وسيمضي الجرو معظمه معهم، لكن فجأة سيتغير روتين الجرو ويترونه بمفرده". ولفت إلى أن "الجراء وحتى الكلاب الأكبر، يجب ألا تترك لفترات طويلة بمفردها".

ومن ناحية أخرى، سلط لامبرت الضوء على فوائد وجود حيوان أليف في أوقات القلق والعزلة خصوصا الناتجة عن الأوبئة. وشرح لامبرت "تساهم الكلاب في خفض ضغط الدم، وتجلب الهدوء إلى المنزل وتعطي الناس شيئا للتركيز عليه خصوصا في هذه الأوقات العصيبة، لا سيما للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم".

ولم يقم البريطانيون بتخزين ورق المرحاض فقط، بل خزنوا أيضا أطعمة حيواناتهم الأليفة والمواد الخاصة بها. وتشهد متاجر الحيوانات المدرجة في قائمة المتاجر المسموح لها بالبقاء مفتوحة، مبيعات قياسية. ورغم ذلك، التسوق للكلاب في الوقت الحالي أكثر تعقيدا مما كان عليه بسبب القيود المفروضة في محاولة للحد من انتشار الوباء.

ويعتقد بيل لامبرت أن هذا الأمر قد يكون نعمة، ما يجبر الراغبين في تبني حيوان أليف على الإنتظار حتى تنتهي الأزمة قبل أن يتخذوا قراراهم النهائي بهذا الشأن. وقال "نأمل أن يكون هناك بعض الأشخاص الذين يعملون من المنزل، حيث يكون العمل بشكل متواتر عندما تعلق تدابير الإغلاق"، ما يساهم في خفض عدد الجراء التي ستترك وحيدة.