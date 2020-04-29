"فايزر" العملاقة للأدوية تتوقع التوصل إلى لقاح ضد كورونا بحلول الخريف

أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية لصناعة الأدوية، يوم الثلاثاء أنها ستبدأ الأسبوع المقبل اختبارات على لقاح فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في عددها الصادر أمس الثلاثاء، فقد أعربت شركة "فايزر" العملاقة عن اعتقادها بأن يكون المصل المضاد للفيروس جاهزاً لاستخدامه في حالات الطوارئ بحلول فصل الخريف القادم، مشيرة إلى أن صواب توقعها من عدمه يتوقف على نتائج الاختبارات.

ويأتي إعلان شركة "فايزر" في وقت تنشغل فيه مراكز الأبحاث الطبية وشركات الأدوية بمحاولات التوصل إلى اللقاح المضاد للفيروس الذي قالت منظمة الصحة العالمية إن التوصل إليه يحتاج إلى مدة تتراوح بين 12 شهراً و 18 شهراً.

وكان عدد الذين قضوا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز الـ215 ألف شخص 85 بالمائة منهم قضوا في أوروبا والولايات المتحدة منذ أول ظهور له في الصين أوائل شهر كانون الأول/سبتمبر الماضي.

ويجدر بالذكر أنه ووفق جامعة جونز هوبكنز فقد تجاوز عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة المليون حالة، وهو ما نسبته 33 بالمائة من حصيلة الإصابات في العالم.