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الولايات المتحدة الأمريكية

شاهد: تكريما للطواقم الطبية.. سلاح الجو الأمريكي ينفذ عروضا في سماء نيويورك

محادثة
بقلم:  Hassan Refaei
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Blue Angels
Blue Angels   -   حقوق النشر  Scott Roth/2020 Invision
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حلّقت طائرات عسكرية أميركية فوق مدينة نيويورك، يوم أمس الثلاثاء، لتقديم التحية والتقدير إلى الطواقم الطبية والمسعفين وجميع العاملين في القطاع الصحي الذين يتصدّون لجائحة كورونا التي تضرب مناطق في الولايات المتحدة.

وتجمع المئات من سكّان نيويورك قرب ميناء المدينة لمشاهدة العرض الجوي الذي شاركت فيه 12 طائرة مقاتلة من طراز "ثاندربيردز" و"بلو إينجلز" في "تحية تضامنية" مع الطواقم العاملة في القطاع الصحي.

وبعد العرض الجوي الذي دام أكثر من نصف ساعة في أجواء نيويورك ونيوارك في ولاية نيوجرسي، توجهت المقاتلات إلى ترينتون عاصمة الولاية، لتقديم عروض هناك، كما حلقت الطائرات لاحقاً فوق أجواء فيلاديلفيا ودائماً للتعبير عن التقدير والامتنان للجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا.

وكان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تجاوز عتبة المليون حالة، فيما تجاوزت أعداد الوفيات الـ56 ألف حالة، وبذلك تكون البلاد قد تصدرت عالمياً لجهة عدد الإصابات والوفيات.