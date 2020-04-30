معهد روبرت كوخ: نتوقع أن عدد الوفيات الإجمالي في ألمانيا أعلى بكثير من الأرقام المعلن عنها

قال رئيس مركز مكافحة الأمراض المعدية في ألمانيا، إنه يتوقع أن يكون العدد الفعلي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في البلاد أعلى بكثير من تلك التي يتم الإعلان عنها.

ولفت لوثار فيلر رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في حديث للصحفيين، اليوم الخميس، إلى أن الأرقام الصادرة عن ولايتين اثنتين في ألمانيا، برلين وهيس من أصل 16 ولاية، تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يموتون هو أعلى من المتوسط خلال العام.

وفي العديد من دول العالم التي اجتاحها الوباء القاتل، كان العدد الحقيقي للناس الذين توفوا جراء إصابتهم بفيروس "كوفيد_19" أعلى من العدد الذي يتم التصريح عنه، وفي بعض الحالات قد يكون السبب وراء هذا التفاوت في الأعداد عدم اكتشاف بعض الحالات، وبالرغم من أنه لم يكن واضحا ما إذا كانت هذه الوفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس أو عوامل أخرى، مثل الضغوط الزائدة التي تعرض لها النظام الصحي في الآونة الأخيرة.

وقال فيلر إن المعهد اليوم "يعمل على افتراضية أن يكون عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب فيروس كوفيد_19 أعلى من ذلك".

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا تجاوز الـ 161 ألف بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 6467 حالة وفاة.