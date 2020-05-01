شاهد: الكوريون يصلّون في عيد ميلاد بوذا للتغلب على كورونا

معبد جوغيسا في عاصمة كوريا الجونبية، هو أحد المعابد البوذية في البلاد التي احتفلت يوم أمس الخميس بعيد ميلاد الأمير غاوتاما بوذا، الذي تزيّنت لأجله شوارع سيؤول ومعابدها بالفوانيس.
ويتضمن طقوس الاحتفال بهذه المناسبة سكب ماء معطّر على تمثال صغير للأمير بوذا، إضافة إلى الصلاة التي تميزت هذا العام بكونها كانت تضرّعاً من أجل التغلب على جائحة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم.
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