الدولة الإفريقية الوحيدة الخالية من كورونا تخفف قيود الإغلاق

دولة واحدة فقط من بين 54 بلداً إفريقياً لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن هي ليسوتو.

وعلى الرغم من خلوها من الإصابات، اتبعت ليسوتو إغلاقاً عاماً امتد لمدة خمسة أسابيع خوفاً من انتقال الفيروس.

وقال رئيس وزراء ليسوتو توم ثابانى إن الإغلاق سينتهي تدريجياً بدءاً من غد الأربعاء بإعادة فتح المدارس والكنائس والحانات مع الحفاظ على بعض إجراءات الوقاية.

وقال ثابانى إن الكنائس لن تستقبل أكثر من 50 شخصاُ خلال القداس الواحد، كما يجب مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بجميع الأماكن العامة مع تقليل طاقات العمل بها خلال العودة التدريجية.

وأكد أن الدولة الصغيرة، التي تحيط بها جنوب إفريقيا من جميع الاتجاهات، ستبدأ حملة واسعة لإجراء اختبارات الإصابة بالفيروس.