طفوح جلدية تظهر لدى المصابين بكورونا تحير الأطباء

كشفت دراسة حديثة قام بها باحثون من إسبانيا أن خمسة أنواع من الأمراض الجلدية وهي عبارة عن طفوح ظهر من بينها طفح في أصابع القدم، تطال مرضى كوفيد - 19 في المستشفيات.

لكن لم تحدد الدراسة إذا ماكانت تلك الطفوح الجلدية ناتجة فعلا عن تأثر بكوفيد 19 أو أنها لا تعدو أن تكون من بين المضاعفات الناجمة عنه أو علاجات استعملت لصالح المصابين بفيروس كورونا. نُشرت الدراسة هذا الأسبوع في المجلة البريطانية لطب الأمراض الجلدية.

وكشف الباحثون الإسبان أن تلك الطفوح تستمر لعدة أيام وفوجئوا ا لرؤية العديد من أنواع الطفح الجلدي تظهر لدى المصابين بكوفيد 19 على الرغم من أن الطفح الجلدي لا يعتبره الخبراء من قائمة أعراض كوفيد 19 .

تشخيص المرضى

الباحث الرئيسي في الدراسة الدكتور إيقناسيو غارسيا دوفال قال: "إن الشكل الأكثر شيوعًا للطفح الجلدي في الدراسة كان يتمثل في بروز نتوءات حمراء مسطحة ومرتفعة تميل إلى الظهور بمنطقة الجذع" مضيفا: " من الغريب رؤية عدة أشكال من الطفح الجلدي يختلف بعضها عن بعض وعادة ما تظهر في وقت لاحق بعد ظهورالإصابة في الجهاز التنفسي لذا فهي ليس قرينة يعتمد عليها بشكل جيد لتشخيص المرضى."

مشاركة الأعراض العامة أو الجانبية التي تطال المصابين بمرض كوفيد 19

أثر الطفح الجلدي حسب الدراسة على ما يقرب من نصف المرضى وهم بعدد 345 شخصا ممن كانوا في المستشفى وكانت لديهم أعراض تشمل خللا في الجهاز التنفسي .وطلب من جميع أطباء الأمراض الجلدية في إسبانيا مشاركة الأعراض العامة او الجانبية التي تطال المصابين بمرض كوفيد 19 ممن تمت معاينتهم أو أولئك الذين أصيبوا بالطفح الجلدي خلال الأسبوعين السابقين.

أنواع الطفوح الجلدية التي تمت معاينتها

أولا، طفح غير متماثل الأطراف:

أولا طفح غير متماثل الأطراف و يظهر على شكل بقع حمراء أو أرجوانية صغيرة ناتجة عن النزيف تحت الجلد ويظهر لدى المرضى الصغار في السنّ، ودام 12 يوماً تقريباً، ويظهر في وقت متأخر من المرض وتتجلى الأعراض في بروز الحكة التي وجدت بشكل عام لدى المرضى الأصغر سنا. وكانت مرتبطة بالعدوى الخفيفة. ظهرت هذه الأعراض لدى 19 ٪ من مجموع الحالات.

ثانيا، تفشي البثور الصغيرة:

ثانيا تفشي البثور الصغيرة ،مختلفة الحجم والتي غالبًا ما تسبب الحكة ، على جذع الجسم والأطراف. تم تشخيصها لدى المرضى ممن هم في منتصف العمر ، واستمر هذا الطفح حوالي 10 أيام ، وظهر قبل أي أعراض أخرى. ظهرت هذه الأعراض لدى (9٪) من مجموع الحالات.

ثالثا، تعرجات وردية وبيضاء:

ثالثا ، تعرجات وردية وبيضاء في الجلد، ترافقها حكّة تشمل مختلف أنحاء الجسم ولكن في بعض الأحيان تتجلى على راحتي اليدين. ظهرت هذه الأعراض لدى(19٪) من مجموع الحالات.

رابعا، نتوءات حمراء صغيرة ومسطحة:

رابعا، نتوءات حمراء صغيرة ومسطحة ومرتفعة حول بصيلات الشعر. استمر ظهورها حوالي سبعة أيام وظهرت في نفس الوقت مع أعراض أخرى ولكن تتجلى معينتها لدى المرضى الذين يعانون من عدوى أكثر حدة. ظهرت هذه الأعراض لدى 47 ٪ من مجموع الحالات.

خامسا، التزرق الشبكي:

خامسا طفح النخر أو التزرق الشبكي يظهر هذا الطفح على شكل شبكة بالأحمر أو الأزرق لدى المصابين بفيروس كورونا من كبار السن ، ويعدّ دليلاً على ضعف الدورة الدموية. ظهرت هذه الأعراض لدى(6٪) من مجموع الحالات.

ومع ذلك ، شدد الباحثون على أن الطفح الجلدي يمكن أن تكون له أسباب عديدة ، وقد يكون من الصعب التفريق بينهما دون خبرة طبية.

وقالت الدكتورة روث ميرفي ، رئيسة الجمعية البريطانية لأطباء الأمراض الجلدية "إن أهمية هذه الدراسة ليست في مساعدة الناس على التشخيص الذاتي ، بل في المساعدة على بناء فهمنا الأوسع لكيفية تأثير العدوى على الناس".

كما قال الدكتور مايكل هيد من جامعة ساوثهامبتون "إن الطفح الجلدي كان أحد الآثار الجانبية المعروفة كنتيجة للالتهابات الفيروسية ، بما في ذلك الالتهاب الرئوي." مضيفا " "مع كوفيد19 لوحظ بروز طفح جلدي وتقرحات جلدية لدى نسبة قليلة من المرضى ممن كانوا بالمستشفى. لا نعرف حتى الآن مدى ارتباط الأعراض بفيروس كورونا أو على وجه التحديد سبب حدوث هذا الالتهاب لدى بعض المرضى دون غيرهم."