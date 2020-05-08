الشرطة الصينية تنقذ امرأة دفنها ابنها في القبر ثلاثة أيام

اتهمت الشرطة الصينية رجلا بالشروع في محاولة القتل، بزعم أنه دفن والدته في قبر مهجور، حيث عثر عليها بعد ثلاثة أيام على قيد الحياة، وهي في حالة نفسية منهارة، بحسب ما أوردته وكالة أسوشييتد برس الأميركية.

وقالت زوجة الرجل المتهم للشرطة، إن زوجها نقل والدته على عربة تدفع يدويا يوم السبت الماضي، وعندما لوحظ غيابها طيلة ثلاثة أيام، جرى إعلام الشرطة، ووضع الرجل في الحجز في إقليم جينغبيان.

ويقول عناصر الإنقاذ إن المرأة كانت تطلب المساعدة بشيء من الوهن عندما تم تحريرها. أما المتهم فيبلغ من العمر 58 سنة، فيما تبلغ والدته من العمر 79 سنة، وهي مصابة بالشلل جزئيا، ويبدو أن ابنها سئم من الاهتمام بها ورعايتها، وفق الصحافة المحلية.

وتقول الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادثة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويفتقد الناس في الصين إلى المساعدة العمومية خاصة في المناطق الريفية الفقيرة، وينتظر من العائلات عادة أن تعتني بكبار السن من أفرادها.