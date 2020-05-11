شاهد: لبنانيون يحاولون اقتحام وزارة الاقتصاد والشرطة ترد بالهراوات

تظاهر العشرات من اللبنانيين أمام مبنى وزارة الاقتصاد في العاصمة بيروت، محاولين اقتحام المبنى، بعد أن رفض الوزير راؤول نعمة الخروج للاستماع إلى مطالبهم، بضرورة كبح ارتفاع الأسعار.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الهروات لتفريق المتظاهرين، خلال تصديها لمحاولة الاقتحام.

ويتهم المتظاهرون التجار باستغلال تفشي وباء كورونا وحالة الحجر المفروضة في البلاد لرفع أسعار السلع.

نعمت بدر الدين، وهو ناشط في الحراك طالب وزارة الاقتصاد بحماية المستهلك ودعم السلة الغذائية للمواطن ومراقبة الأسعار ووضع حد لجشع التجار بحسب وصفه.

وطالب بدر الدين بسجن كل تاجر يرفع أسعار بضائعه، وتغريمه لوقف استغلال المواطنين، وإتهم وزير الاقتصاد بالتقصير بواجباته.

ويمر لبنان بفترة اضطراب سياسي سبقت أزمة كورونا، بسبب حالة تردي حالة الاقتصاد وأزمة تشكيل الحكومة التي انتهت بتشكيل حكومة يرأسها حسان دياب.