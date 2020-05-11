شاهد: ديزني لاند في شنغهاي يعيد فتح أبوابه

أعاد متنزه ديزني لاند الترفيهي في شنغهاي الاثنين فتح أبوابه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق فيما تقترب الصين من عودة الحياة إلى طبيعتها. وبات المتنزه الترفيهي في أكثر مدن الصين تعدادا للسكان الأول بين منتزهات ديزني الرئيسية الستة، الذي يعيد فتح أبوابه في العالم. لكن شبح فيروس كورونا المستجد لا يزال مسيطرا.

فقد استقبل المتنزه عددا محددا من الزوار حجزوا بطاقاتهم مسبقا مع قياس حرارتهم عند الوصول وإبرازهم رمزا صادرا عن الحكومة لإثبات أنهم لا يشكلون خطرا صحيا.

وعبر مكبرات الصوت، بثت رسائل متكررة تدعو الزوار إلى وضع القناع طوال الوقت واحترام التباعد الاجتماعي حتى عند الوقوف في طوابير. وحمل عاملون في المتنزه لافتات تطلب من الزوار التباعد فيما وضعت خطوط صفراء وملصقات على الأرض تحدد مكان الوقوف.

وأكدت "ديزني" اعتمادها إجراءات تنظيف وتعقيم مشددة مع تعليق العروض التي غالبا ما تتطلب تفاعلا بين الزوار والشخصيات مثل ميكي ماوس. ورغم الإجراءات والخوف المستمر من إصابات جديدة، بيعت بطاقات اليوم الأول بالكامل في غضون دقائق بعد طرحها الجمعة، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وأعلنت مجموعة "والت ديزني كومباني" الأسبوع الماضي إن أرباحها تراجعت بنسبة 91 % لتصل إلى 475 ميون دولار خلال الربع الأول من السنة متوقعة أن يكون التراجع 1,4 مليار دولار خلال الربع الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقد وجهت الجائحة ضربة قوية جدا لمتنزهات الشركة الترفيهية. وكان متنزه ديزني لاند في شنغهاي أقفل ابوابه في نهاية كانون الثاني/يناير وتلته المتنزهات الأخرى في الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وهونغ كونغ.