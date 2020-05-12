غيتار لكورت كوباين معروض لبيع في مزاد بسعر مليون دولار

يعرض غيتار استخدمه كورت كوباين خلال تسجيله حفلته الموسيقية الشهيرة "أنبلاغد" مع فرقة نيرفانا في العام 1993 للبيع في مزاد ينظم في 19 حزيران/يونيو و20 منه في لوس أنجلس مع سعر تقديري ينطلق من مليون دولار. وتعرض الغيتار الكلاسيكي للبيع دار "جوليينز أوكشنز" وهو طراز نادر من صنع شركة "مارتن" الأمريكية يعود للعام 1959. وقد صنع منه 302 آلة فقط.

وشكلت حفلة "أنبلاغد" المسجلة في نيويورك في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1993 ذروة مسيرة فرقة "نيرفانا" للروك الأكثر تميزا في التسعينات خصوصاً في مجال موسيقى غرانج. وكانت الفرقة أدت في الحفلة أشهر أغانيها فضلا عن أغنية ديفيد بووي "ذي مان هو سولد ذي ورلد" بشكل لافت.

وأتت هذه الحفلة قبل أقل من ستة أشهر على انتحار كورت كوباين الذي كان يعاني الاكتئاب ويدمن الهيرويين في الخامس من نيسان/أبريل 1994.

كورت كوباين، عازف فرقة نيرفانا أ ب Mark J. Terrill

وانتحر كوباين قبل صدور "أنبلاغد" الذي احتل صدارة مبيعات الاسطوانات مع طرحه في تشرين الثاني/نوفمبر 1994. وتفيد مجلة "بيلبورد" المتخصصة أن أكثر من خمسة ملايين اسطوانة بيعت في الولايات المتحدة وحدها.

ويعرض الغيتار للبيع مع علبته التي تحمل تفاصيل خاصة بكورت كوباين. وأغلى غيتار في العالم هو من طراز "فندر ستراكوكاستر" استخدمه ديفيد غيلمور العازف في فرقة بينك فلويد البريطانية. وقد بيع هذا الغيتار المسمى "بلاك سترات" بسعر 3,975 ملايين دولار خلال مزاد نظمته دار "كريستيز" في حزيران/يونيو 2019 وذهب ريعه لجمعيات خيرية.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر بيعت سترة خضراء ارتداها كورت كوباين خلال تسجيل "أنبلاغد" بسعر 334 ألف دولار في مزاد نظمته دار "جوليينز اوكشنز" أيضا.