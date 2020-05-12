تويتر تحارب المعلومات المضللة حول كورونا .. ولا استثناء حتى للزعماء

أعلنت شركة تويتر عزمها تحذير مستخدميها من التغريدات التي تحتوي على معلومات كاذبة أو مغلوطة أو مضللة أو تتناقض مع نصائح الخبراء حول فيروس كورونا المستجد. وقال مسؤولو التطبيق الشهير إن الشركة ستتبنى نهجًا على أساس كل حالة على حدة لكيفية تحديد التغريدات التي تحمل هذه التحذير.

وأوضحت تويتر أن هذه الإستراتيجية الجديدة ستشمل كذلك التغريدات المصورة والفيديوهات وأنها لن تستثني أحدا بما في ذلك قادة وزعماء العالم.

وفي تغريدة، كتبت تويتر "يجب أن تكون المعلومات التي تراها على تويتر دقيقة وموثوقة، وهذا هو السبب في أننا نوسع استخدامنا لعلامات وتحذيرات خاصة لمعالجة المعلومات المضللة. إليك المزيد عن كيفية ووقت استخدامه"

وتعتزم تويتر في إطار سياستها هذه أن تضيف توجيهات وروابط تحمل معلومات إضافية حول فيروس كورونا على التغريدات المصنفة في قائمة التغريدات المضللة، فيما سيتم تغطية تغريدات مضللة أخرى بتنبيهات تخبر المستخدمين أن المعلومات الواردة في التغريدات المعنية "تتعارض" مع إرشادات خبراء الصحة العامة.

وتعد هذه القاعدة الجديدة من بين سلسلة من الإجراءات الأكثر صرامة التي تطرحها شركات التكنولوجيا الحديثة لمواجهة المعلومات الخاطئة عن الفيروسات على مواقعها.