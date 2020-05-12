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إسبانيا

إسبانيا تفرض الحجر الصحي 14 يوما على المسافرين الواصلين إلى أراضيها

محادثة
بقلم:  رشيد سعيد قرني
إسبانيا تفرض الحجر الصحي 14 يوما على المسافرين الواصلين إلى أراضيها
حقوق النشر  DESIREE MARTIN/AFP or licensors
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قررت إسبانيا فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على جميع الزوار من الخارج الذين يصلون إلى البلاد بعد الـ 15 مايو/ أيار الجاري. القرار الذي أصدرته وزارة الصحة نُشر يوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية الإسبانية ويهدف حسب السلطات للحد من مخاطر تفشي عدوى فيروس كوفيد-19 مجددا جراء "حركة الأشخاص الدولية" بعد رفع إجراءات الإغلاق في البلاد.

ولن يسمح لمن يوضعون في الحجر الخروج إلا لشراء حاجيات ضرورية أو تلقي علاج ومع وضع قناع دوماً.

ويستثنى من هذا القرار العاملون الذين يتنقلون بين الحدود، وناقلو البضائع وطواقم شركات الطيران، والأطباء أو الممرضون القادمين لإسبانيا للعمل، شرط ألا يكونوا تواصلوا مع شخص مصاب

ويفرض هذا الإجراء على وكالات السفر وشركات النقل إبلاغ عملائها عن اللوائح الجديدة قبل بيع تذاكر السفر إلى إسبانيا. وبالإضافة إلى هذا سيتعين بداية من الـ 15 مايو/ أيار الجاري على المسافرين ملئ "بطاقة الموقع" التي تقدمها شركات الطيران وتتأكد من ملئها من طرف الزبائن في حالة الحاجة إلى الاتصال بهم بعد رحلتهم.

هذا وبدأت إسبانيا، إحدى أكثر الدول الأوروبية جذبا للسياحة في أوروبا تخفيف إجراءات الاحتواء بعد سبعة أسابيع من العزل الصارم جراء تفشي فيروس كورونا الذي أوقع بحسب السلطات أكثر من 26700 وفاة وإصابة أزيد من 268 ألف شخص.