شاهد: دمى عملاقة تضفي أجواء مرحة في ظل حجر ديترويت الصحي

تجولت مجموعة تضم أكثر من 20 عضوا من أعضاء نادي المشي "تي ريكس" في ضاحية ديترويت الأمريكية، لإضفاء جو من المرح على الأهالي، مرتدين أزياء عملاقة قابلة للنفخ بملامح حيوانات، كان منها فرس النهر وسمك القرش والدب ووحيد القرن والديناصور. وكانت مسيرة يوم الإثنين هي السابعة من نوعها، منذ أن تأسس النادي في شهر آذار/مارس الماضي، في ظل الحجر الصحي المفروض في الولايات المتحدة، بسبب انتشار وباء كوفيد-19.