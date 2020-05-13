شاهد: خوذ ذكية في أكبر مطارات إيطاليا لقياس درجات حرارة المسافرين

بدأ المهندسون بمطار فيوميتشينو في روما الإيطالية باختبار "خوذة ذكية '' جديدة تسمح بقياس درجات حرارة المسافرين كجزء من سلسلة التدابير الوقائية المشددة التي فرضتها السلطات لحماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، عند استئناف الرحلات الجوية.

وتم تزويد قناع "الخوذة الذكية" بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ويوفر معلومات حول درجة حرارة الركاب داخل دائرة يبلغ نصف قطرها 7 أمتار.

ويمكن لضباط الأمن ارتداء هذه الخوذة وقياس درجة حرارة المسافرين أثناء دخولهم المطار أو أثناء وقوفهم وانتظارهم في الطابور.

وتظهر صورة الأشعة تحت الحمراء التي يتم التقاطها من خلال هذه الخوذة ودرجة حرارة المسافرين في الجانب الأيمن من الخوذة.

وقال سيمونلوكا تيبيريا، المسؤول عن هذا الاختبار وعن نشر تقنية الخوذ الذكية، إن مطار ليوناردو دا فينشي الدولي، المعروف بِاسم مطار فيوميتشينو، المطار الرئيسي بالعاصمة، سيكون الأول في إيطاليا على وجه الخصوصية وفي أوروبا بشكل عام يستخدم هذه التقنية الجديدة.

وتأمل السلطات الإيطالية في أن تعيد هذه الإجراءات شعور المواطنين بالأمان وأنه بإمكانهم الطيران مرة أخرى. مما يسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها.

بالوقت الحالي، يسير مطار فيوميتشينو، أكبر مطارات إيطاليا وثاني أكبر بوّابة جوية دولية رحلات داخلية وخارجية محدودة، من روما إلى أجزاء أخرى في إيطاليا، وإلى وجهات مختلفة في العديد من الدول الأوروبية. إلا أن السلطات تأمل أن يزداد أعداد الطائرات والركاب في الشهر المقبل.