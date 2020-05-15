فيلم "سكارفيس" بنسخة جديدة من سيناريو الشقيقين كوين

سيعاد تصوير نسخة جديدة من فيلم العصابات الكلاسيكي "سكارفيس" من كتابة الشقيقين كوين في لوس أنجلس مع مخرج جديد ومن إنتاج "يونيفيرسل بكتشرز"، وفق ما قال مصدر مطّلع على الصفقة لوكالة فرانس برس الخميس. وسيكون الفيلم من إخراج لوكا غوادانيمو الذي رشح لجائزة أوسكار عن فيلمه "كول مي باي يور نايم" وسيكون ثالث نسخة من هذا الفيلم الذي تدور قصته في عالم الجريمة المغمور بالدماء.

وقد صدر الفيلم الأصلي في العام 1932 من إخراج هوارد هوكس الذي يقوم على رواية مستوحاة جزئيا من حياة آل كابوني، ويصور المافيا الإيطالية في شيكاغو.

وفي العام 1983 صورت النسخة الثانية من فيلم "سكارفيس" في ميامي وكان من إخراج براين دي بالما وبطولة آل باتشينو الذي جسد دور لاجئ كوبي اسمه توني مونتانا الذي يبني إمبراطورية إجرامية تعتمد على الكوكايين.

وسيعيد الفيلم الجديد تخيل "قصة المهاجرين الأساسية" التي سردت في النسختين السابقتين من الفيلم. ولم يعلن عن تاريخ إطلاق "سكارفيس" الجديد ولا عن طاقم العمل، خاصة وأن كل الإنتاجات في هوليوود متوقفة بسبب جائحة كورونا.