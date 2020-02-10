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شاهد: هوليوود تحتفي بنجومها.. نقش أسماء نجوم السينما العالمية على جوائز الأوسكار

توجه نجوم الفن الفائزون بجوائز الأوسكار لهذا العام إلى ما يعرف بـ"حفل المحافظين" التي يتم فيها نقش أسمائهم على تماثيل الجوائز. وكانت للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-حصة نصيب الأسد من تلك التماثيل بعدما فاز فيلمه "باراسايت" بست جوائز، منها أفضل إخراج وأفضل فيلم أجنبي. وفازت إلى جانب جونغ- كل من الممثلة الأمريكية ريني زيلويغر التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة والممثلة لورا ديرن التي حصدت جائزة أفضل ممثلة مساعدة، فيما اختير النجم واكين فينيكس لجائزة أفضل ممثل.

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