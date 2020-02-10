توجه نجوم الفن الفائزون بجوائز الأوسكار لهذا العام إلى ما يعرف بـ"حفل المحافظين" التي يتم فيها نقش أسمائهم على تماثيل الجوائز. وكانت للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-حصة نصيب الأسد من تلك التماثيل بعدما فاز فيلمه "باراسايت" بست جوائز، منها أفضل إخراج وأفضل فيلم أجنبي. وفازت إلى جانب جونغ- كل من الممثلة الأمريكية ريني زيلويغر التي حصلت على جائزة أفضل ممثلة والممثلة لورا ديرن التي حصدت جائزة أفضل ممثلة مساعدة، فيما اختير النجم واكين فينيكس لجائزة أفضل ممثل.
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