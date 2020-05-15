Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

الصين

مصادرة أموال مزيفة في الصين بقيمة 55 مليون يورو

محادثة
بقلم:  يورونيوز مع ا ف ب
أناس أمام محل لتجارة العملة في هونغ كونغ - 2020/02/19
أناس أمام محل لتجارة العملة في هونغ كونغ - 2020/02/19   -   حقوق النشر  كين شوينغ/أ ب
حجم النص Aa Aa

ضبطت الشرطة الصينية شبكة مزوري عملة وصادرت أموالا مزيفة، بقيمة اسمية تبلغ 422 مليون يوان (55 مليون يورو)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة الجمعة.

ويمثل هذا المبلغ أكبر قيمة اسمية مزيفة للعملة تتم مصادرته منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، حسب ما قالت وزارة الأمن العام في بيان.

واعتقلت الشرطة خلال عملية نفّذتها، 16 مشتبها بهم بمقاطعتي هيلونغجيانغ (اقصى الشمال) وقوانغدونغ (اقصى الجنوب). ولم يحدد البيان تاريخ العملية، مكتفياً بالإشارة إلى أن التحقيق استمر ثلاثة أشهر بدءا من نهاية العام 2019.