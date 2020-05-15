تظاهر مئات المحتجين في عاصمة ولاية ميشيغان الأمريكية ضد أوامر ملازمة البيوت، في إطار مكافحة وباء كوفيد-19، فيما رفضت محكمة تمديد القيود على الحركة في ولاية ويسكونس المجاورة، في وقت استمر الجدل بشأن موضوع الإغلاق في البلاد. وتجمع المتظاهرون ومن بينهم محتجون يحملون بنادق أمام مبنى الكابيتول، في تحد لأوامر حاكم الولاية الديمقراطي غريتشن ويتمر بملازمة المنازل. وحمل المحتجون معلقات حملت عبارات مثل: "أيها الوطنيون قفوا ودافعوا عن الدستور"، و"حرية"، وقد أبدى البعض دعمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويتوقع أن تلعب ولاية ميشيغان مركز صناعة السيارات دورا حاسما، في نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة بعد نحو خمسة أشهر، وقد أصبحت معروفة بالمعارضة اليمينية لأوامر الإغلاق، وقد سجلت فيها أكثر من 4700 حالة وفاة بسبب كوفيد-19، وأكثر من 48 ألف حالة عدوى بالفيروس.
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