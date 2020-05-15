وعدت مجموعة العشرين الخميس بتجنب فرض قيود تجارية "غير ضرورية" أمام منتجات الاحتياجات الأولية بما يشمل المواد الغذائية خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد تحذير صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من اتجاه لاتخاذ إجراءات حمائية.

وأدى الوباء إلى زعزعة استقرار الاقتصاد والتجارة العالميين وأثار مخاوف من ركود غير مسبوق منذ "الكساد الكبير" في الثلاثينيات.

وقالت منظمة التجارة العالمية إن التجارة العالمية يرتقب أن "تسجل تراجعاً من رقمين" من حيث الحجم في كل مناطق العالم.

وأعلن وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين أن القيود على المنتجات الطبية الحيوية ومنتجات أساسية أخرى يجب إذا لزم الأمر أن تكون "نسبية وشفافة وموقتة" ويجب ألا تخلق "حواجز تجارية غير ضرورية وألا تخل بشبكات الإمداد".

وفي ختام اجتماع افتراضي نظمته السعودية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، وعد الوزراء أيضاً "بالامتناع عن فرض قيود على تصدير المنتجات الزراعية" وتجنب "مخزون أغذية غير ضروري".

والشهر الماضي عبر صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية عن قلقهما من اضطراب شبكة سلسلة الإمدادات بسبب القيود على التصدير التي تحد من تجارة المنتجات الطبية الأساسية والمواد الغذائية.

ودعوا الحكومات إلى الامتناع عن فرض مثل هذه القيود باعتبار أن ذلك يمكن أن يطيل ويفاقم الأزمة الصحية والاقتصادية "مع الآثار الأخطر على الأرجح على الدول الأكثر فقراً وضعفاً".