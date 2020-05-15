تامانو-شطا: هُرِّبت.. وأصبحت أول وزيرة من أصل إثيوبي في تاريخ إسرائيل

عُيِّنت بنينا تامانو-شطا كوزيرة للهجرة في الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتصبح أول وزيرة من أصل إثيوبي في تاريخ البلاد.

وتنتمي تامانو-شطا (39 عاماً) لحزب "أزرق أبيض" بزعامة الجنرال المتقاعد بيني غانتس الذي سيتقاسم السلطة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد ثلاث عمليات انتخاب عامة خلال سنة ونصف تقريباً شهدتها إسرائيل.

وجاء تعيين تامانو-شطا، العضو بالكنيست منذ عام 2012، بترشيح من غانتس خلال مشاواراته لتشكيل حكومة وحدة وطنية سيستمر نتنياهو في رئاستها على أن يصبح غانتس نائبه.

ومن المقرر أن يحلف وزراء الحكومة الجديدة اليمين الدستوري يوم الأحد القادم.

إسرائيلي من أصل غثيوبي يحمل صورة لتامانو-شطا وغانتس أ ف ب

وعادة ما يشكو أبناء الأقلية اليهودية ذات الأصول الإثيوبية في إسرائيل، البالغ تعدادها 140 ألفاً، من ارتفاع معدلات البطالة والتهميش وعنف تعامل الشرطة مع تظاهراتهم المطالبة بالمساواة في الحقوق.

إلا أن ذلك لم يمنع بعض من أبناء الجيل الثاني منهم من الترقي لمناصب عليا بالجيش والقضاء والسياسية الإسرائيلية.

عملية "موسى"

وصلت تامانو-شطا بصحبة عائلتها إلى إسرائيل خلال عملية تهريب حوالي سبعة آلاف يهودي إثيوبي من جنوب السودان إلى بين نوفمبر – تشرين الثاني 1984 ويناير – كانون الثاني 1985 عرفت باسم "العملية موسى".

ومنعت إثيوبيا مواطنيها اليهود من السفر مما دفعهم للسير في رحلات شاقة إلى جنوب السودان حيث تم تهريبهم سراً بطائرات على دفعات إلى إسرائيل.

وحصلت تامانو-شطا على بكالريوس الحقوق وماجستير السياسات العامة من جامعة تل أبيب قبل أن تعمل كصحفية وتقود عدة جهود ضد التمييز والعنصرية في إسرائيل.