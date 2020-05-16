بعد فرار دام أكثر من ربع قرن.. فرنسا تعتقل مموّل جرائم الإبادة في رواندا

أعلنت النيابة العمومية الفرنسية اعتقال ممول عمليات الإبادة لسنة 1994 في رواندا "فيليسيان كابوغا" قرب باريس. ويعد كابوغا أحد ابرز المتهمين الذين تبحث عنهم العدالة الدولية منذ أكثر من عشرين سنة. ويبلغ كابوغا من العمر 84 سنة، وهو يقيم في أنيير سور سين، بهوية مزورة.

ويتهم كابوغا بتشكيل ميليشيات الهوتو المتحدرة من المكون السياسي القديم للحركة الجمهورية الوطنية للديمقراطية والتنمية، ومثلت تلك المليشيات الأذرع المسلحة لعمليات الإبادة، التي أزهقت خلالها أرواح 800 ألف شخص رواندي، بحسب الأمم المتحدة.

وكانت صدرت بحق كابوغا مذكرة توقيف بآلية دولية، عن الهيكل المكلف بإنهاء أعمال محكمة الجنايات الدولية الخاصة برواندا.

المبنى الذي تم فيه إيقاف فيليسيان كابوغا شمال غربي باريس - 2020/05/16 أ ف ب

وسيتم في وقت عاجل تقديم كابوغا أمام النيابة العمومية في نانتير بغرض سجنه، ثم يقدم أمام النيابة العمومية في باريس خلال الأيام المقبلة، تلي ذلك إجراءات تسليم أمام محكمة الإستئناف في باريس، التي ستقرر إعادة العمل بالآلية الدولة في لاهاي، حيث ستتم محاكمته.