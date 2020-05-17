هل تعرف بكم بيع حذاء مايكل جوردن الذي لبسه خلال بطولة 1984 في مزاد اليوم؟

بات الحذاء الرياضي "إير جوردن 1" الذي انتعله أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردن الأغلى في التاريخ، بعد أن بيع الأحد في مزاد علني في دار سوثبير بقيمة قياسية بلغت 560 ألف دولار.

وحطم الحذاء من طراز "إير جوردن 1" الذي صممته شركة "نايكي" عام 1985 والموقع من قبل نجم شيكاغو بولز السابق، الرقم القياسي لحذاء "نايكي مون" والبالغ 437500 دولار، والمسجل العام الماضي في مزاد لسوثبيز أيضا يعود تصميمه الى السبعينات.

ويعكس هذا الأمر النجاح الهائل الذي تحققه السلسلة الوثائقية "ذا لاست دانس" ("الرقصة الأخيرة") التي تلقي الضوء على مسيرة جوردن ونجاحاته مع بولز، والتي تبث عبر شبكة "إي أس بي أن" الأميركية وخدمة "نتفليكس" للبث التدفقي حول العالم، ما عزز مبيعات التذكارات الخاصة بجوردن وتداول بعضها بعشرات آلاف الدولارات.

ويعتبر حذاء "إير جوردن 1" أول نموذج صممته شركة "نايكي" خصيصا لجوردن وقد انتعله في موسمه الأول في ال "أن بي اي" حين بدأ مسيرته الاحترافية مع شيكاغو بولز عام 1984 وتوج بلقب الدوري في ست مناسبات.

وقال جوردن غيلير جامع المقتنيات وبائع الحذاء الرياضي لجوردن لوكالة فرانس برس "أعتقد أن حذاء إير جوردن هذا الذي انتعله خلال مباراة، هو الأشهر على مر العصور".

وتابع "هناك اهتمام أكثر من أي وقت مضى بمايكل جوردن وهذا (الحذاء) هو أكثر التذكارات قيمة في السوق حاليا".

وعلى عكس حذاء "اير جوردن 1"، فإن حذاء "نايكي مون" الذي بيع العام الماضي لم ينتعله أي لاعب.

وكان أغلى حذاء رياضي في التاريخ يعود للحذاء الجلدي الخاص بالبريطاني روجير بانيستر انتعله عام 1954 حين أصبح أول عداء يركض مسافة ميل بأقل من اربع دقائق.

بيع الحذاء عام 2015 بقيمة 409 آلاف دولار من قبل شخص لم يكشف عن هويته في دار كريستي في لندن.

واكتسبت أحذية "إير جوردن" بتصاميمها المختلفة، شعبية واسعة لدى جامعي المقتنيات على مدى العقود الماضية، وكذلك القمصان والتذاكر المصورة الخاصة باللاعب الذي فاز بستة ألقاب في الدوري الأميركي للمحترفين "إن بي إيه" مع بولز (بين 1991 و1998)، ويعتبر على نطاق واسع أعظم من زاول اللعبة على مر التاريخ.