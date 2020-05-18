الفيفا يعتزم إقامة مباراة خيرية لجمع التبرعات لمكافحة فيروس كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عزمه إقامة مباراة خيرية لجمع التبرعات للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد، "بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك".

وقال الاتحاد الدولي في بيان أصدره اليوم الإثنين، "يطمح الفيفا الذي سبق أن ساهم بمبلغ 10 ملايين دولار (9.2 مليون يورو) لمنظمة الصحة العالمية، بأن ينظم من خلال مؤسسته الخيرية مباراة لجمع التبرعات من أجل حملة "الحصول على تجهيزات كوفيد-19 (أي سي تي)"، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تسريع التطوير والإنتاج والوصول الدولي المنصف إلى التكنولوجيات الصحية الأساسية لمكافحة الفيروس (التشخيص، العلاج واللقاح)".

ولم يتم تحديد موعد أو مكان هذه المباراة، في ظل تفشي الوباء، الذي أودى حتى تاريخ اليوم بحياة أكثر من 300 ألف شخص حول العالم، وأدى إلى شلل شبه كامل في الأنشطة الرياضة وفرض القيود على السفر والتنقل.

ونقل البيان عن رئيس الفيفا السويسري جاني انفانتينو قوله "إننا ملتزمون بتنظيم حدث عالمي لجمع الأموال بمجرد أن يسمح الوضع الصحي بذلك، حتى لو كان يتعين علينا الانتظار بضعة أشهر.

بدوره أكد النجم الفرنسي السابق يوري دجوركاييف، رئيس مؤسسة الفيفا الخيرية، "هناك العديد من السيناريوهات والمشاريع قيد الدراسة حاليا".