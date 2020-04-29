اللجنة الطبية في "ويفا" تجد أنه من الممكن استئناف المباريات

رأت اللجنة الطبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" اليوم الأربعاء، أن إمكانية استئناف موسم اللعبة المعلق في القارة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا الجديد "ممكن بالتأكيد"، على عكس العديد من الدول التي تستبعد محاولات العودة.

وقال رئيس اللجنة الطبية في ويفا تيم ماير في بيان له إن "جميع اتحادات كرة القدم التي تخطط لاستئناف مسابقاتها سوف تصدر بروتوكولات شاملة، تضمن حماية صحة المشاركين في المباريات والحفاظ على السلامة العامة".

وأضاف ماير أنه "في ظل هذه الظروف وفي إطار الاحترام الكامل للتشريعات المحلية، من الممكن بالتأكيد التخطيط لاستئناف البطولات المعلقة في موسم 2019-2020".

ويأتي تصريح ماير بعد يوم واحد من حديث رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) البلجيكي ميشال دهوغ أنه "يشك" في امكانية استئناف الدوريات خلال الوباء واقترح أن تركز البطولات المحلية بدلا من ذلك على الاستعداد للموسم المقبل.

وقال لشبكة "بي بي سي" البريطانية "اقتراحي هو أنه إذا كان ممكنا تجنيب إقامة مباريات في الأسابيع المقبلة. ومحاولة أن نكون مستعدين لبدء منافسة جيدة في الموسم المقبل".

وتم انهاء الدوري الهولندي، بشكل مبكر ودون تحديد متوج باللقب أو هبوط أي فريق للدرجة الثانية، أو صعود اي فريق للدرجة الأولى، في حين نزل قرار رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الثلاثاء بتجميد نشاط الرياضات الاحترافية ومن ضمنها دوري كرة القدم كوقع الصاعقة على عشاق الكرة المستديرة في فرنسا حيث منع استئناف نشاطها قبل ايلول/سبتمبر، ما يرسم علامة استفهام كبيرة حول إكمال الموسم.