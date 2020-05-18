رئيس الوزراء الروسي يعلن النجاح في الحد من تفشي وباء كورونا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن بلاده، الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، نجحت في "وقف تمدد" الوباء، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن الوضع "معقد".

وقال ميشوستين، المصاب بنفسه بكوفيد-19، خلال اجتماع حكومي بث على التلفزيون "الوضع المرتبط بفيروس كورونا في البلاد لا يزال معقداً لكننا نلحظ في الوقت نفسه أننا نجحنا في وقف تمدد المرض".

وكانت روسيا قد أعلنت الأحد عت تسجيل 9709 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بدأ بالاستقرار، بعد أن سجلت للمرة الثالثة خلال أسبوع عدد إصابات لم يتجاوز العشرة آلاف.

وبدأت روسيا تخفيف إجراءات العزل بعد شهر ونصف الشهر من التدابير، وقد بلغت إجمالي الإصابات فيها نحو 281 ألف إصابة، وهو ما يجلعها البلد الثاني من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة.