بلجيكا: ضبط 11 طناً من صمغ القنب في سوق أغذية في بروكسل

ضبطت الشرطة البلجيكية 11,5 طناً من صمغ القنب في سوق الجملة الرئيسي للمنتجات الغذائية الزراعية في بروكسل الاثنين وأوقفت ستة أشخاص، على ما أعلن الثلاثاء مكتب المدعي العام في العاصمة البلجيكية. وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالى 114 مليون يورو.

وأوضح بيان أن المخدرات المخزنة في حاوية ضبطت الاثنين في سوق الصباح في بروكسل (مابرو)، وهو مركز كبير لبيع المواد الغذائية بالجملة للتجار وأصحاب المطاعم.

وتعتبر بلجيكا أحد محاور الاتجار بالمخدرات في أوروبا خصوصاً الكوكايين المهرب من أميركا الجنوبية عبر ميناء انفير (شمال) لكن من النادر ضبط كمية مماثلة في عملية واحدة.

وقد اقتحمت وحدات خاصة من الشرطة الفدرالية البلجيكية فجر الاثنين سوق بروكسل في إطار تحقيق يجريه قاض في ملف تهريب مخدرات، كما أوضحت النيابة العامة.

وبعد استجوابهم الاثنين من قبل الشرطة القضائية الفدرالية، من المقرر الاستماع للمشتبه فيهم الستة في غضون 48 ساعة من قبل قاضي التحقيق الذي سيصدر الحكم في القضية.