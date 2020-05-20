جامعة كمبردج تتحول إلى نظام المحاضرات الافتراضية خلال العام المقبل

قررت جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة تطبيق التعليم عبر الإنترنت بشكل كامل للعام الدراسي المقبل 2020-2021 .

وقالت إدارة الجامعة التي اتخذت القرار في ضوء الإجراءات التي تعتمدها الحكومة البريطانية في أعقاب استشراء وباء كورونا "تتكيف الجامعة باستمرار مع الأوضاع المتغيرة في ضوء جائحة كوفيد-19"، مضيفة " قررت الجامعة وقف الحضور الفعلي لتلقي المحاضرات خلال العام الدراسي المقبل".

وأوضحت إدارة الجامعة أن هذا القرار ستتم مراجعته في حال حدوث تغييرات ومستجدات بالنسبة للوضع الصحي في البلاد والإرشادات الرسمية الخاصة بالفيروس.

وكانت جامعة كمبردج اعتمدت نظام التعليم عن بعد وإجراء الامتحانات عبر تقنية الفيديو في مارس الماضي بعد أن طبقت الحكومة إجراءات العزل بالبلاد.

وقال نيكولا داندريدج، الرئيس التنفيذي لـمكتب الطلاب البريطاني "ينبغي إخطار الطلاب بتفاصيل عن الخبرات التي يحصل عليها الطلاب جراء التعليم عبر تقنية الفيديو قبل إتمام عمليت القبول والتسجيل".

وتعتبر بريطانيا الدولة الثانية عالميا من حيث حصيلة ضحايا فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة حيث توفي ما لا يقل عن 35341 شخصا بسبب الفيروس حتى أمس وعلى الرغم من أن المؤشرات لا تزال مرتفعة نسبيا، بدأت سلطات البلاد في رفع القيود العامة بشكل تدريجي.