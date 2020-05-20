شاهد: انهيار سد وإخلاء سكان بسبب السيول في ولاية ميشيغان الأمريكية

أجلي نحو 10 آلاف شخص في وسط ولاية ميشيغان الأمريكية، بعد انهيار سد إيدينفيل في مقاطعة ميدلاند نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار.

وللمرة الثانية خلال 24 ساعة، أصدرت سلطات الولاية أوامر للأسر التي تعيش بالقرب من نهر تيتاباواسي في وسط الولاية بترك منازلهم.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية قد حذرت من احتمال أن تزداد الأوضاع سوءا.

وقد لجأ العاملون في قسم الطوارئ إلى طرق أبواب السكان لإبلاغهم بضرورة إخلاء بيوتهم خاصة أولئك المقيمين بالقرب من منطقة السد، خوفا من ارتفاع منسوب المياه.

وقالت سيلينا تيسديل، الناطقة باسم مقاطعة ميدلاند، إن عمليات الإجلاء تشمل بلدتي إيدنفيل وسانفورد وأجزاء من مدينة ميدلاند، التي يسكنها نحو 42 ألف شخص.