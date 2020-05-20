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الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب سيزور مصنعا لفورد.. فهل سيضع القناع الواقي لأول مرة؟

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب   -   حقوق النشر  SAUL LOEB/AFP or licensors
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قالت ناطقة باسم مجموعة فورد لصناعة السيارات إن وضع القناع الواقي إلزامي في مصنع للشركة في ميشيغن من المقرر أن يزوره دونالد ترامب الخميس، مضيفة أن الأمر متروك للبيت الأبيض لتحديد ما إذا كان ينبغي للرئيس وضع واحد.

وقد رفض الملياردير الجمهوري حتى الآن وضع قناع في العلن رغم توصيات السلطات الصحية الأميركية بذلك.

وأوضحت الناطقة باسم "فورد" أن "سياستنا تقتضي بأنه على الجميع وضع معدات واقية شخصية لمنع انتشار كوفيد 19". وأضافت "ناقشنا بروتوكولاتنا الأمنية مع البيت الأبيض أثناء التحضير للجولة".

ويعود الأمر وفقا للناطقة، إلى البيت الأبيض والرئيس ترامب لتقرير ما إذا كان سيضع قناعا خلال زيارته المقررة لمصنع فورد في إبسيلانتي في ميشيغن التي تعتبر من الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقد أعيد تكييف هذا الموقع في أبريل كمصنع لإنتاج أجهزة تنفس اصطناعية كجزء من شراكة بين "فورد" و"جنرال إلكتريك".

وأثار ترامب جدلا خلال زيارتين سابقتين لمصنعين بعدما ظهر بدون قناع فيما كان كل من حوله يضع واحدا. ولم يتم تصوير دونالد ترامب مطلقا وهو يضع قناعا.