بكين تحذر من الردّ بالمثل على أيّ عقوبات أميركية تستهدف اقتصادها

حذرت الصين اليوم، الخميس، من اتخاذ "تدابير مضادة" والرد بالمثل في حال صادق الكونغرس الأميركي على فرض عقوبات اقتصادية على بكين، بسبب "مسؤوليتها" عن انتشار فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) أمام عدسات الصحافة "نعارض بشدّة مشاريع القوانين هذه وسنصادق على ردّ حازم وتدابيرَ مضادة" في حال فرض الأميركيون عقوبات علينا.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن "عدم كفاءة الصين" في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت ب"قتل" عدد كبير من الأشخاص في العالم.

وكتب ترامب في تغريدة "معتوه في الصين نشر بيانا اتهم فيه الجميع باستثناء الصين بنشر الوباء الذي أودى بحياة مئات آلاف الأشخاص".

وأضاف "أكون ممتنا لو توضحون لهذا الأحمق بأن عدم كفاءة الصين، ولا شيء آخر تسبب بعملية القتل الجماعية العالمية هذه"!.

ويشدد ترامب منذ عدة أسابيع على أنّ الحصيلة الثقيلة لكوفيد-19 (أكثر من 320 ألف وفاة في العالم) كان بالإمكان تجنبها في حال تصرفت الصين بشكل مسؤول منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان.

وقبل أسبوع، هدد الرئيس الأمريكي بقطع العلاقات كلها مع العملاق الصيني وأكد أنّه لا يرغب في الوقت الحالي التحادث مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وتقول بكين من جانبها إنّها سارعت إلى توفير كافة المعلومات المتاحة لمنظمة الصحة العالمية.

وتمحور التصعيد الكلامي بين أول اقتصادين عالميين بشكل خاص حول إدارة المنظمة التابعة إلى الأمم المتحدة لهذه الأزمة الصحية المتصفة بنطاقها غير المسبوق.

وبعد وصف الرئيس الأميركي منظمة الصحة العالمية بكونها "دمية بيد الصين"، منح مهلة شهر لإجراء إصلاحات على عملها والوقوف على نتائج جوهرية. وهدد بالخروج منها بعدما كانت الولايات المتحدة تعرف تقليدياً بأنّها المساهم الأول فيها.

وردّت بكين باتهام ترامب الذي يرأس الدولة الأكثر تضرراً على المستوى العالمي بالوباء مع تسجيل أكثر من 90 ألف وفاة، بالسعي إلى "التنصل من التزاماته" تجاه المنظمة.