البرلمان الصيني يناقش قانوناً أمنياً مثيراً للجدل بخصوص هونغ كونغ

نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر مسؤولة في بكين قولها إن البرلمان الصيني، الذي يسيطر عليه الشيوعيون بالأغلبية المطلقة، سيناقش في الأيام المقبلة مشروع قانون مرتبط بحماية الأمن القومي في هونغ كونغ.

وقال مصدر مسؤول في البرلمان الصيني أن القانون الجديد سيدرس خلال الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان) التي تبدأ أعمالها غداً الجمعة في بكين.

هذه الخطوة يرجّح أن تثير اضطرابات في المدينة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة أن من شأن القانون، أن يعزز "آليات التطبيق" في المدينة التي تعد مركزا ماليا رئيسيا.