دراسة: نصف الأسر المغربية تعاني من القلق بسبب الحجر الصحي المفروض منذ شهرين

أظهر بحث رسمي شمل عينة من الأسر المغربية معاناة نصفها من القلق بسبب الحجر الصحي المفروض في البلاد منذ شهرين للتصدي لجائحة كورونا، بينما عبّر أكثر من النصف عن استعدادهم لتحمّل تمديده بصعوبة.

وأوضح البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط أن "القلق يعدّ أبرز أثر نفسي للحجر الصحي بالنسبة لـ49 بالمئة من الأسر". وترتفع هذه النسبة أكثر (54 بالمئة) لدى الأسر المقيمة في مساكن صفيحية.

ويفرض المغرب حجراً صحياً منذ 20 آذار/مارس تقرّر تمديده هذا الأسبوع حتى المغرب حتى 10 حزيران/يونيو. وربط رئيس الحكومة سعد الدين العثماني القرار بالقلق من تكاثر بؤر عدوى في تجمعات عائلية أو مصانع ومراكز تجارية، و"تسجيل تراخي" في الالتزام بالحجر الصحي.

وشملت الآثار النفسية الأخرى للحجر الصحي الشعور بالخوف لدى 41 بالمئة من الأسر، وخصوصا الفقيرة منها، بالإضافة إلى رهاب الأماكن المغلقة (32 بالمئة)، واضطرابات النوم (24 بالمئة).

وتعزى أسباب الشعور بالقلق أساسا إلى الخوف من الإصابة بفيروس كورونا بالنسبة لـ48 بالمئة من المستجوبين، وفقدان العمل (21 بالمئة)، أو الوفاة بسببه (10 بالمئة).

وبينما صرح 79 بالمئة من المشاركين في البحث، الذي أجري بين 13 و20 نيسان/أبريل، أنهم احترموا قواعد الحجر الصحي، أكد 53 بالمئة أنهم "سيجدون صعوبة في تحمّل تمديده".

السوق المركزي في العاصمة الرباط 06/05/2020 FADEL SENNA / AFP

واعتبرت 8 من 10 أسر شملها البحث أن توفير دعم مالي للمحتاجين يعدّ الوسيلة الأنجع لإنجاح الحجر الصحي. بينما صرحت 34 بالمئة من الأسر فقدانها أي مصدر للدخل بسبب التوقف عن العمل خلال فترة الحجر الصحي.

وبدأت الحكومة منذ آذار/مارس صرف دعم مالي شهري لنحو 950 ألف أجير متوقف عن العمل في القطاع المنظم، ونحو 4,3 ملايين أسرة توقف معيلوها عن العمل في القطاع غير المنظّم.

ويحدّ الحجر الصحي من حركة المواطنين إلا في حالات معينة بموجب تراخيص وزّعتها السلطات، وقد عزّز منذ مطلع نيسان/أبريل بفرض وضع كمامات واقية للمسموح لهم بالخروج، إضافة إلى فرض حظر تجول ليلي طيلة شهر رمضان.

ويواجه مخالفو هذه الإجراءات عقوبات بالحبس تراوح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولارا)، أو بإحدى العقوبتين.