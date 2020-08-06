المغرب على موعد مع شهر آخر من الطوارىء الصحية لمواجهة كوفيد-19

قررت الحكومة المغربية الخميس تمديد حال الطوارئ الصحية المعمول بها منذ منتصف آذار/مارس لمواجهة وباء كوفيد-19 شهرا آخر حتى 10 أيلول/سبتمبر، بينما تشهد المملكة ارتفاعا في الإصابات بالوباء خلال الأيام الأخيرة.

وأفاد بيان للحكومة أنها قررت تمديد حالة الطوارئ الصحية التي كان مقررا أن تنتهي في 10 آب/أغسطس، بسائر أرجاء التراب الوطني. وهي الإطار القانوني الذي يتيح للسلطات اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي الوباء.

كما قررت الحكومة إدراج "عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص" ضمن المخالفات التي يعاقب عليها بغرامة قدرها نحو 30 دولارا، بالإضافة إلى عدم وضع الكمامات الواقية التي تعد إلزامية في المغرب منذ نيسان/أبريل.

وسجلت المملكة ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغت مستوى قياسيا الأربعاء بـ1283 إصابة جديدة في 24 ساعة، بينما بلغ مجموع الإصابات منذ آذار/مارس 28 ألفا و500 بينها 435 وفاة.

وقررت وزارة الصحة هذا الأسبوع معالجة المصابين بالفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض ولا يحملون أمراضا مزمنة داخل بيوتهم، لتخفيف الضغط على المستشفيات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كما قررت الوزارة تعليق الإجازات السنوية للأطباء والعاملين في المستشفيات العامة ابتداء من الاثنين.

وفرضت السلطات المغربية حجرا صحيا منذ آذار/مارس للتصدي لانتشار الوباء، بدأ تخفيفه تدريجيا منذ حزيران/يونيو، لكنها عادت لتعلق التنقل من وإلى 8 مدن كبرى ومتوسطة أواخر تموز/يوليو بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالمرض.

وبرّر وزير الصحة خالد آيت الطالب العودة لفرض هذه القيود بأن الوضع الوبائي بات "مقلقا مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة والوفيات".

وشددت قيود التنقل داخل مدينتي طنجة (شمال) وفاس (وسط)، مع إغلاق الأحياء التي تعرف تفشيا واسعا للوباء ابتداء من الأربعاء.

وتظل الحدود مغلقة في وجه المسافرين منذ آذار/مارس، مع فتحها استثناء في وجه المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة منذ منتصف تموز/يوليو.