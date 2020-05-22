أوكسفام تخفض عدد موظفيها وتُغلق مكاتب حول العالم بسبب وباء كورونا

أعلنت منظمة أوكسفام العالمية أنها ستغلق 18 من مكاتبها حول العالم وتخفض قوتها العاملة بمقدار الثلث بسبب الضغوط المالية التي تسبب بها انتشار وباء كوفيد-19.

وقالت المنظمة التي تعني بالإغاثة والتنمية ومكافحة الفقر، في بيان الأربعاء، إن الأزمة أجبرتها على تسريع خططها لإعادة الهيكلة التي كانت قد بدأت عام 2018. وأجبرت إجراءات الإغلاق في عدد من البلدان، المنظمة الخيرية على إغلاق مراكز تابعة لها وإلغاء مناسبات لجمع التبرعات، ما انعكس سلبا على مواردها المالية.

ويأتي شد الأحزمة أيضا عقب انخفاض سابق في التبرعات بدأ بعد الكشف عن اعتداءات جنسية لبعض موظفي المنظمة في هايتي عام 2010.

وستغلق أوكسفام، وهي إتحاد يضم نحو 20 منظمة، مكاتبها متفرّقة في عشرين بلدا من بينها أفغانستان وهايتي وكوبا ومصر، كما ستلغي ما بين 1450 و5 آلاف وظيفة، لكن المنظمة سوف تحافظ على وجودها في 48 بلدا.

وقالت أوكسفام إن الترشيد سيسمح لها بالتركيز على دول بشكل أفضل حيث يمكن لعملها أن يكون له أثر أكبر.

وقال تشيما فيرا المدير التنفيذي لأوكسفام "كنا نخطط لهذا الأمر منذ فترة، لكننا الآن نسرع قرارات رئيسية على ضوء تبعات الوباء العالمي". وأضاف "إعادة التنظيم هذه سوف تستغرق وقتا لإنهائها"، لافتا إلى أن لدى المنظمة "شعورا عميقا بالمسؤولية" تجاه البلدان المعنية بالخفض، لكن فيرا تعهد بـ"فعل ما بوسعنا لضمان أن يكون الأشخاص الذين نعمل معهم قادرين على النظر إلى المستقبل بثقة".

وتابع "هذا يشمل العمل المستمر مع الشركاء والحلفاء في البلدان التي لن يكون فيها مكاتب لأوكسفام لدعم الحركات الاجتماعية وللتأثير على الحكومات والقطاع الخاص من أجل التغيير الإيجابي".