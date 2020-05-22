هل تحول العمل غير القانوني إلى دعامة اقتصادية في إيطاليا بسبب تداعيات الإغلاق؟

في منطقة كوارتسبييول الواقعة بالضواحي الشرقية لروما ، كان 70 بالمئة من السكان يعتادون على كسب العيش من خلال ممارسة عمل غير معلن عنه أي غير رسمي ولا يخضع للضرائب او بالعمل في تجارة المخدرات لكن منذ أن فرضت سلطات البلاد إجراءات الإغلاق فقد الكثيرون وظائفهم. كما أنه لا يمكن للنجارين والحرفيين والعاملين في قطاعات التنظيف في كثير من الأحيان الاعتماد على مساعدات الدولة المالية. بعضهم يصطفون أمام مراكز المساعدات الاجتماعية مرتين في الأسبوع للحصول على أكياس الطعام تقدمها لهم بعض الجمعيات الخيرية كما يستلمون في الوقت نفسه قسيمات للتسوق والتبضع.

وعلى الرغم من كونه غير قانوني إلا أن العمل غير المعلن شائع جدًا في إيطاليا وتفوق نسبه مستويات كبيرة مقارنة بدول أوروبية أخرى. يسمح العمل غير المعلن للعائلات بتوفير أساسيات العيش وتسديد فواتير الكهرباء والماء والإيجار على كل حال.

ستيفانو بيلمونتي يعيش مع زوجته وابنتهما وهو يمارس في العادة أعمالا غير معلنة لكنه لم يعمل على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ستيفانو بيلمونتي: "لدي القليل من الخضار، الطماطم والعجائن، السباغيتي والفاكهة والبيض. هذا يكفي لتناول طعام الغداء والعشاء فقط" ويضيف ستيفانو بيلمونتي "هذا ليس كثيرًا، لكنني سأبذل قصارى جهدي لأقتصد حتى يكفي هذا الطعام لثلاثتنا"

يعد التضامن بين الناس أمرًا شائعًا جدًا في كوارتسبييول الواقعة بالضواحي الشرقية لروما وقد عمل ستيفانو في مؤسسة خيرية محلية لبضع سنوات. وهو يعتقد أن عمله التطوعي اليوم ضمن المؤسسة الخيرية، طريقة لإبقاء نفسه مشغولاً ويقوم بشيء يرضي المجتمع ويساعده كما قال لنا.

ستيفانو بيلمونتي: "مرت ثلاثة أشهر لم أتمكن خلالها من توفير يورو واحد .. تمكنت من الاستمرار حيث نجحت في الحصول على طعام أحتاجه وعائلتي من هنا وهناك عملت في أماكن عدة لكن لا يوجد دخل على الإطلاق. لقد عملت ما مجموعه ثلاثة أيام خلال ثلاثة أشهر. وبعد ذلك تم حظر العمل غير المعلن تمامًا. في الوقت الحالي وفي مثل عمري لا أستطيع الحصول على وظيفة جديدة ".

في وقت سابق، فتحت سلطات البلدية قاعة ممارسة الملاكمة لإبقاء الشباب بعيدا عن التسكع في الشوارع ولكن حتى بعد رفع إجراءات الإغلاق التدريجي لم تفتح القاعة مجددا، وترك هذا الأمر شعورا بالامتعاض لدى بعض المراهقين ممن يقطنون الحي.

جيان ماريا فارا، رئيس شركة أوريسبيس، معهد الدراسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الإسبانية يعتقد أن الاقتصاد غير المعلن هو رد طبيعي على البيروقراطية المستشرية في البلاد فضلا عن معدلات ضريبة الدخل المرتفعة المفروضة على العمال الرسميين.

جيان ماريا فارا ، رئيس شركة أوريسبيس: "بفضل الدخل غير المعلن، تتمكن أسر باكماها من توفير الطعام لنفسها وتحرك عجلة الاقتصاد وبعبارة أخرى تعيش تلك الأسر وضعا طبيعيا. وتضيف " على الرغم من أن الامر يتعدلق بمداخيل غير قانونية إلا أنها لا تزال تعتبر جزءا من النشاط الاقتصادي في إيطاليا ".