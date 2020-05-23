عاد الإيطاليون للاستمتاع بشواطئ البحر قرب العاصمة روما، بعد مضي نحو شهرين قضوها في الحجر الصحي. وهم يستطيعون الآن القيام بحصص الرياضة والمشي والسباحة، ولكن الاجراءات الصارمة تمنعك من وضع منشفتك على الأرض، والشرطة البلدية يقظة وتطلب من كل مخالف المغادرة.
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